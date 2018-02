Gemeente ontvangt prijs voor 'buurtsupervriendelijke gemeente' 02 februari 2018

02u54 0 Kontich De award voor 'buurtsupervriendelijke gemeente' is gisteren uitgereikt door de organisatie 'Unizo - buurtsupermarkten' aan schepen van Lokale Economie Marleen Van den Eynde (N-VA), burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) en Kurt Van Turnhout, zaakvoerder van supermarkt 'Voeding Nagels' in Kontich -Kazerne.

Kurt Van Turnhout is de lokale afgevaardigde van 'Unizo - Buurtsupermarken'. Zeventig Vlaamse gemeente hadden zich voor de prijs ingeschreven. Kontich is door de jury unaniem verkozen.





De gemeente Kontich wist zich voor deze prijs te onderscheiden met een commercieel plan en de detailvisie hierop, en met de invoering van de 'Kontichbon'. "Het commercieel plan biedt voor de handelaars heel wat voordelen. Met dit plan kunnen de middenstand, de horeca en de handelaars ondersteuning krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om een premie voor handelaars die zich vestigen in leegstaande panden, een premie voor startende ondernemers, en om een verhuispremie waarmee het gemeentebestuur bestaande handelszaken naar een bepaalde locatie wil brengen. Meestal gaat het hier over een kernwinkelgebied", legt schepen Marleen Van den Eynde uit.





De 'Kontichbon mag als een succes worden beschouwd. De bon is bedoeld om kopers van handelswaren zoveel mogelijk binnen de gemeente Kontich te houden. De bonnen hebben een waarde 10 en 25 euro en kunnen online besteld worden of afgehaald worden in het gemeentehuis of in de bibliotheek. Er zijn al 55 handelaars die het systeem ondersteunen. 5.000 euro aan bonnen is al verkocht, waarvan voor 1.000 euro verzilverd werd. (CML)