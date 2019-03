Gemeente neemt maatregelen tegen stormweer Marc Ceulemans

19 maart 2019

12u00 0 Kontich Na het hevige stormweer op zondag 10 maart dat ook Kontich niet spaarde neemt het gemeentebestuur maatregelen om de schade in de toekomst zo beperkt mogelijk te houden.

In het gemeentepark viel er op zondag 10 maart een beuk op een auto die in de Noordstraat stond geparkeerd. In het Patersboske in Kontich-kazerne sneuvelde dan weer een Amerikaanse iik die op de Holle Weg viel. “We mogen van geluk spreken dat er geen slachtoffers zijn gevallen”, zegt burgemeester Bart Seldeslachts, die alles vanuit het crisiscentrum op de voet volgde.

De gemeentediensten kregen van burgemeester Seldeslachts en schepen Claes nu de opdracht om de meest risicovolle bomen te inventariseren. Daarnaast werd een er een externe firma aangesteld die complexe boomkapwerken kan uitvoeren en bomen met een risico om de twee jaar op een professionele manier controleert.