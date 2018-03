Gemeente investeert 1,2 miljoen euro in de heraanleg van straten 21 maart 2018

02u46 0 Kontich Het gemeentebestuur voorziet 1,2 miljoen euro voor de heraanleg van vier belangrijke straten. Het gaat om de Wipstraat, de Antwerpsesteenweg tussen Wipstraat en N1, de Hofstraat en de Ooststatiestraat tussen de Varkensmarkt en de Hofstraat.

"In het verleden hebben we al miljoenen euro's geïnvesteerd in fietspaden en rioleringswerken, maar in de vier straten ligt de focus vooral op de veiligheid van de voetganger. De voetpaden in de Ooststatiestraat en Hofstraat liggen pal in het centrum en zijn compleet verouderd. We beginnen na het bouwverlof in augustus in de Ooststatiestraat. De andere straten volgen na de zomer", kondigt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Willem Wevers (N-VA) aan.





Smallere rijbaan

De Wipstraat wordt volledig heraangelegd. Om hoge snelheden tegen te gaan wordt de rijbaan versmald en wegverschuivingen aangelegd. In de grote plantvakken komen er nieuwe bomen. De Ooststatiestraat tussen de Varkensmarkt en de Hofstraat wordt een fietsstraat.





Zonder de parkeermogelijkheid te verminderen, wordt de straat van groen voorzien. In de Antwerpsesteenweg krijgen de weg en de fietspaden een nieuwe bovenlaag. De Hofstraat krijgt nieuwe voetpaden. De bomen blijven staan.





Sommige plantvakken worden vergroot en van extra bomen voorzien. "Met 1,2 miljoen euro zetten we een grote stap naar goede voetpaden in Kontich-centrum. Voor de reeds voorziene werken in de Beemdenlaan en de Holle Eikaard, starten de werken weldra. In de Edegemsesteenweg zijn ze volop bezig. Binnenkort is er een startvergadering om plannen uit te tekenen voor verbeteringswerken in de Mechelsesteenweg tussen de Kruisschanslei en de N1. Het budget daarvoor wordt voorzien in 2019", aldus schepen Wevers.





(CML)