Gemeente geselecteerd als 'verkeersveilige gemeente' 16 maart 2018

Samen met 15 andere gemeenten werd Kontich geselecteerd om in te stappen in het project 'verkeersveilige gemeente'. Dat is een samenwerking tussen Ouders van Verongelukte Kinderen vzw (OVK), de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), de Federale diensten van de Gouverneur en de provincie Antwerpen.





Schepen van Mobiliteit Willem Wevers (N-VA) die verheugd is met de selectie, wil nog extra investeren in verkeerveiligheid. "In de eerste plaats begint het veilig rijgedrag bij onszelf. Maar uiteraard moet de weg- en fietsinfrastructuur ook veiliger en beter worden. Daar zullen we extra in investeren", aldus Wevers.





De gemeente krijgt een kosteloos ondersteunings- en begeleidingstraject om verder te werken aan de verkeersveiligheid in Kontich. Uit de coaching volgt een 'Save-actieplan'. Na het succesvol afronden van het plan, ontvangt de gemeente Kontich een 'Save-label' van de Ouders van Verongelukte Kinderen'. (CML)