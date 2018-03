Gemeente en seniorenraad peilen naar wensen 60- plussers 27 maart 2018

03u17 0 Kontich De gemeente zoekt sleutelfiguren en enquêteurs voor een seniorenonderzoek. Het gemeentebestuur en de seniorenraad starten immers in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel een onderzoek naar de wensen van 60 - plussers.

Daarmee willen ze de behoeften van de senioren in kaart brengen en daarop inspelen. Via een steekproef worden 420 senioren gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek.





Sleutelfiguur

De taak van een sleutelfiguur bestaat erin om actief op zoek te gaan naar kandidaat-enquêteurs. Zij mogen maar moeten geen vragenlijsten ronddragen. Van een enquêteur wordt er verwacht dat hij nauwgezet werkt, de afspraken nakomt, goed luistert en bereid is om een korte opleiding te volgen. Het onderzoek loopt van half april tot half juni.





De geïnteresseerden voor de taak van sleutelfiguur zijn op woensdag 28 maart om 10 uur welkom in zaal Groeningen van het Cultuurpunt Sint - Jan. Geef wel een seintje als je aanwezig zal zijn via 03/450.78.31 of uitwinkel@kontich.be. (CML)