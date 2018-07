Geen kleinvee op jaarmarkt 07 juli 2018

02u26 0

Door de heisa rond de 'Ziekte van Newcastle' bij pluimvee zal er geen kleinvee zoals konijnen, kippen, ganzen, soorten vogels, schapen en geitjes, op de jaarmarkt te zien zijn. De veeprijskampen gaan wel door. De jaarmarkt vindt plaats op dinsdag 10 juli in het centrum vanaf 9 tot 15 uur. De veeprijskampen naast de Expresweg van 10.30 tot 14 uur. Schepen van Feestelijkheden Marleen Van den Eynde (N-VA) is zeer teleurgesteld over het afgelasten van de tentoonstelling van het kleinvee. "Jammer dat deze ziekte nu juist moest uitbreken. Aan een geval van overmacht kan je niets doen." (CML)