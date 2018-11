Geef je mening over renovatie sportinfrastructuur Redactie

12 november 2018

11u56 0

Het gemeentebestuur is bezig met het opstellen van een ‘masterplan’ voor de site van het vrijetijdscentrum ‘De Nachtegaal’. Dat wil het bestuur uitvoeren in samenwerking met de mening van de sporters.

In het ambitieus plan wordt er ingezet op een grondige renovatie van de infrastructuur en een heroriëntering van de parking van K. Kontich FC.

Daarnaast wordt er overwogen om een uitbreiding van de sportfaciliteiten van het centrum uit te voeren.

“Sporters beleven meer. We willen de beleving van onze sporters dan ook écht verbeteren. Daarom polsen we ook graag naar hun mening. Hoe tevreden zijn jullie over de gemeentelijke sportinfrastructuur? Welke aspecten zijn voor verbetering vatbaar? We gaan met de info aan de slag om onze dienstverlening af te stemmen op hun behoeftes”, verzekert schepen van Sport Pieter Defoort (N-VA).

Sportliefhebbers kunnen op de vragen antwoorden via www.kontich.be/bevragingsportcentrum, aan de vrijetijdsbalie in ‘De Brouwerij’ Sint-Jansplein en in het vrijetijdscentrum De Nachtegaal, Duffelsesteenweg 145, voor een papieren versie van deze bevraging.

Wie de enquête invult, maakt kans op een 15-beurten zwemkaart voor zichzelf en alle gezinsleden. De winnaars worden gekozen uit alle deelnemende en compleet ingevulde bevragingen.