Gedichtendag in de bib met optreden Marc Ceulemans

10 januari 2019

16u07 0

Op donderdag 31 januari om 20 uur worden alle poëzieliefhebbers, leerlingen, ouders en sympathisanten van de Academie Woord, hartelijk verwelkomd in de bibliotheek op het Sint-Jansplein. Leerlingen van de derde graad van de Academie Woord zullen jullie samen laten genieten van een avond vol magie en poëzie. Met Gedichtendag start traditiegetrouw de Poëzieweek. Het is een poëziefeest van Vlaanderen en Nederland. Wil je thuis al genieten van gedichten? Neem dan een kijkje in de collectie van de academie op www.kontich.be/gedichten.