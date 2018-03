Garage Gonthier maakt plaats voor modern wooncomplex 13 maart 2018

02u26 0 Kontich Het gebouw van de overbekende Ford-garage Gonthier in Kontich en omstreken, op de hoek van de Antwerpsesteenweg en de drukke Koningin Astridlaan (N1), moet plaats maken voor een modern wooncomplex. De site ligt op een van de toegangspoorten van de gemeente Kontich.

De plannen zijn sinds gisteren in het gemeentehuis te bekijken. Of de projectontwikkelaar een vergunning krijgt, hangt vooral af van het openbaar onderzoek, dat loopt tot en met 10 april. De gebouwen van Garage Gonthier, die in 1923 werd opgericht, staan sinds eind 2015 leeg. Toen verhuisden alle activiteiten van de garage naar Walem. Het nieuwe wooncomplex omvat 37 appartementen met één, twee of drie slaapkamers en twee winkelruimtes. In overleg met de gemeente zal er geen massief woonblok komen, maar twee woonblokken gescheiden door een open ruimte.





Fietsverbinding

"In die ruimte komt alvast een fiets- en wandelverbinding tussen de Kon. Astridlaan en de Antwerpsesteenweg, zodat de zwakke weggebruikers niet langer via het drukke kruispunt moeten en daardoor een conflictzone kunnen vermijden. Bovendien is het mogelijk om bij een eventuele herinrichting van het kruispunt gewestweg N1 en Antwerpsesteenweg, die uitgeeft op het centrum, volledig conflictvrij te maken', licht schepen van Ruimtelijke Ordening Wim Annaert (Sander) toe.





Binnentuin

De ondergrondse parkeergarages worden ingedeeld met 19 en 34 staanplaatsen, voldoende voor de bewoners van de appartementen. Het is voorzien dat het dak van de winkelruimten wordt ingericht als binnentuin. Om de concurrentie met de handelsactiviteiten in het centrum te voorkomen, is het niet eender welke producten er verkocht worden of welke activiteiten er worden uitgevoerd.





"Een meubelzaak zou één van de opties kunnen zijn. Zo denk ik aan winkels die wat meer ruimte nodig hebben dan een winkel in het centrum, maar toch niet voor zo'n grote toevloed zorgen als baanwinkels en geen overdreven groot aantal parkeerplaatsen nodig hebben", aldus schepen Annaert. Je kan de plannen ook bekijken op de website van de gemeente www.kontich.be onder de rubriek omgeving/openbaar onderzoek. (CML)