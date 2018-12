G-sporters leven zich uit op het ijs Marc Ceulemans

Zondagmorgen was de schaatspiste uitsluitend voorbehouden voor G-sporters of voor personen met een handicap. Naar schatting maakten tussen de 40 en de 50 deelnemers gebruik van het evenement. De aangepaste muziek maakte de sfeer nog inniger. Het leek of het gezelschap allen vrienden van elkaar waren. G-sporters van de scouts, de tafeltennisvereniging en de turnkring waren van de partij. “Iedereen met een handicap was toegelaten. Ook hebben we geen problemen met de verschillende toestellen en attributen waarmee de sporters op het ijs komen. Dankzij de drinkwatermaatschappij Pidpa, die het evenement sponsort, konden de deelnemers 2 uur genieten van gratis schaatsen”, merkt gemeentelijk sportfunctionaris Ilse Stas op.