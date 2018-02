Flashmob tegen pesten in Sint-Jozefinstituut 10 februari 2018

Alle leerlingen van het Sint-Jozefinstituut hebben gisteren de laatste dag van de week tegen pesten afgesloten met een grote flashmob. "Op een aantal manieren hebben we getoond dat we een antipestvrije school trachten te zijn. Verschillende activiteiten waren hiervan het bewijs", zegt leerkracht Nadine Scheirens. Zo konden leerlingen hun goede voornemens of ideeën tegen pesten op kaartjes omhoog hangen. Er werden spelletjes tegen pesten gespeeld. Voor de leerkrachten werden er kant en klare lessen tegen het fenomeen gemaakt.





De jongeren werden via posters en getuigenissen gesensibiliseerd om cyberpesten niet te dulden.





Enkele leerlingen begonnen gisteren te dansen en steeds kwamen er meer leerlingen bij, zodat uiteindelijk bijna de hele speelplaats gevuld was met dansende leerlingen. (CML)