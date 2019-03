Figuranten gezocht voor filmopname met Piet Huysentruyt Marc Ceulemans

18 maart 2019

12u00 0

Het Kookeiland is op zoek naar een 30-tal figuranten voor de opname van een tv-spot voor de promotie van het Belgisch rundsvlees. Op donderdag 21 maart zal Piet Huysentruyt op het Gemeenteplein te zien zijn om in een foodtrailer verschillende gerechten te serveren. Die zijn bereid volgens het Belgisch witblauw recept. Figuranten van alle leeftijden zijn welkom. De filmopname start om 14 uur. Het einde is gepland tegen 16.30 uur. Iedereen zal beloond worden met spijs en drank. Je kan als figurant je inschrijven via e-mail: info@kookeiland.be.