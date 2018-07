Fenna zorgt voor viergeslacht 31 juli 2018

02u27 0

Met de geboorte van Fenna Wilms is er tweemaal vreugde in de familie. De trotse ouders mama Feelke Van Thillo en papa Jay Wilms zijn dolblij dat Fenna voor een eerste viergeslacht heeft gezorgd. Fenna zag het levenslicht in het Sint-Augustinus ziekenhuis in Wilrijk. Ze kwam supergezond ter wereld, woog 3.350 kg en was 51 cm groot. De vreugde bij grootouders Nicky Van Camp en Dirk Van Thillo uit Lier was ook groot. "Maar nog blijer was ons mams, Maria Van Camp) die al lang hoopte overgrootmoeder te worden." Maria is gehuwd met Jos Van Camp. Het koppel woont in Lint.





(CML)