Felicitaties voor opbouwers 'WK-dorp' in park 29 juni 2018

02u58 0

Na de opbouw van het 'WK-dorp' in het gemeentepark bracht schepen van Feestelijkheden Marleen Van den Eynde (N-VA) de medewerkers bijeen om hen speciaal te bedanken en te feliciteren. Daar waren alle deelnemende herberguitbaters bij en de medewerkers die het EK 2 Jaar geleden hebben opgericht. "De voorbereidingen verliepen heel vlot en constructief. Het was een leuke bende die op een aangename manier heeft samengewerkt", ondervond schepen Van den Eynde.





Een speciaal dankwoord ging naar het personeel van de Technische Dienst. Dat zorgde voor een vlekkeloze organisatie tijdens de opbouw op de site. Alles was tijdig klaar voor de eerste wedstrijd van het WK. Zij zorgen er ook voor dat na de wedstrijden alle achtergebleven afval netjes wordt opgeruimd.





(CML)