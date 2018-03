Feestraad zkt. leden 24 maart 2018

Het gemeentebestuur zoekt geengageerde personen die willen zetelen in de zopas in het leven geroepen feestraad.





De raad groepeert de werking van het vroegere feestcomité en werkgroepen zoals 'Kontich1Team', die ondersteuning kregen van het gemeentebestuur. Hierbij wordt er gedacht aan evenementen zoals 'Bier met Streken', 222 jaar paardenkoersen en de uitzendingen van het EK en het WK voetbal. De feestraad heeft ook een adviserende taak ten overstaan van het gemeentebestuur. Wil jij je schouders zetten onder tal van activiteiten? Bezorg dan ten laatste op maandag 30 april je naam, motivatie en adresgegevens via het mailadres personeel@kontich.be of op het nummer 03/450.78.51. (CML)