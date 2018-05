Feest in De Schans 25 mei 2018

Basisschool De Schans viert morgen, zaterdag, haar jaarlijks feest. Het thema dit jaar is 'Te land, ter zee en in de lucht'. Tussen 14.30 en 16.30 uur verschijnen alle klassen op het podium. De leerkrachten zochten naar muziek om met hun bengels te dansen. Om 15 uur wordt de barbecue aangestoken. Daar moet je voor ingeschreven zijn. Verder is er randanimatie met verschillende springkastelen en tal van kraampjes. In een daarvan verkopen leerlingen zelfgemaakte spulletjes. De opbrengst gaat naar het goede doel. Meer in info op www.deschans-Kontich.be (CML)