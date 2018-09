Fandag in bib 05 september 2018

De bib van Kontich op het Sint - Jansplein presenteert op zaterdag 8 september een 'BibFANdag'.





Een hele voormiddag van 9.30 tot 12.30 uur zijn ervoorstellingen, een eigen radioprogramma en lichtgevende workshops voor jong en oud.





De allerkleinsten geven kleur aan de letters het alfabet.





'Start to read' brengt je licht tussen de vele boeken: de leden van de bib maken de lezers duidelijk in de keuze van het boek.





Liever een pauze? Een barista in de bibtuin doet je genieten van heerlijke geuren en smaken..





De bib zet ook een spot op woord en zang met maar liefst twee voorstellingen.





Rozanna's roos, een spannende voorstelling voor 8 - plus naar een verhaal van belle en het beest.





Rode Rozen en tortilla's start om 11.35 uur. Het is een voorstelling om duimen en vingers van af te likken voor volwassenen. Lieve De Meyer snoept en proeft van lekkere teksten en zoete liederen. Hierna is eten nooit meer hetzelfde.(CML)