Ex-schepen: “Gemeentebestuur start zonder visienota of beleidsakkoord” Marc Ceulemans

04 januari 2019

Naast felicitaties aan alle gemeenteraadsleden en in het bijzonder aan de nieuwe raadsleden en het schepencollege, heeft ex-schepen Joost Fillet (Dorpslijst Sander) een kritische noot.

“We weten nu wie onze gemeente zal besturen, maar het is onduidelijk wat dit nieuwe bestuur van plan is. De gemeente Kontich start deze bestuursperiode zonder een visienota of een beleidsakkoord. Er is geen goed bestuur zonder een duidelijke visie en een beleidsplan”, oordeelt Joost Fillet.

Namens Dorpslijst Sander stelt Fillet voor om binnen de gemeenteraad te werken aan een visienota. Daarvoor wil hij een traject opstarten om de inhoudelijke doelen van de komende bestuursperiode te bepalen.

Volgens burgemeester Bart Seldeslachts is er wel degelijk een bestuursakkoord dat op de gemeenteraad van 21 januari wordt voorgelegd. “Ik wilde de installatievergadering zo sereen mogelijk houden. Voor mij is dit een plechtig moment. Er waren trouwens kinderen met ouders opgekomen, die vroeg naar huis wilden om eventueel nadien nog een glas te drinken. Bovendien is het onwettelijk om punten te agenderen op de installatievergadering, omdat de gemeenteraad nog niet geïnstalleerd was”, weerlegt burgemeester Seldeslachts de kritiek van Joost Fillet.