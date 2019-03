Ex-burgemeester Luc Blommaerts (CD&V) komt op bij Vlaamse verkiezingen Marc Ceulemans

21 maart 2019

12u00 0 Kontich CD&V-fractieleider en voormalig burgemeester Luc Blommaerts (58) krijgt bij de komende Vlaamse verkiezingen de 31ste plaats.

Luc Blommaerts kan een indrukwekkend palmares voorleggen in de Kontichse politiek. Naast schepen van verschillende belangrijke posten, was hij ook nog drie jaar burgemeester. Bij de laatste verkiezingen behaalde hij 1.165 voorkeurstemmen, de tweede hoogste score.

In de tijd dat hij burgemeester was, heeft hij zich heel sterk ingezet voor de aanleg van de noordelijke verbindingsweg. Kontich zou daardoor ontlast worden van sluipverkeer. Maar door de invoering van het masterplan 2020 verdwenen de plannen van de ring naar de achtergrond.

Op professioneel vlak is Blommaerts leraar in het Sint-Ritacollege. “Ik wil mee opkomen voor Vlaanderen maar zeker ook voor mijn gemeente. Het realiseren van de noordelijke verbindingsweg door het Vlaams Gewest is een van mijn eerste prioriteiten. Maar ook het welzijn van de Kontichse gemeenschap ligt mij aan het hart”, verzekert Luc.

Meer over Luc Blommaerts

politiek