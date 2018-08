Ex-burgemeester en zoon komen op in Puurs-Sint-Amands 17 augustus 2018

02u28 0 Kontich Erik Jacobs (74), voormalig burgemeester van Kontich, komt bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober opnieuw op voor N-VA, weliswaar in Puurs-Sint-Amands. Jacobs staat er op de verkiezingslijst, samen met zijn zoon.

Jacobs was de eerste drie jaar van deze bestuursperiode burgemeester van Kontich, tot hij zich in navolging van gemaakte afspraken liet vervangen en de fakkel doorgaf aan partijgenoot Bart Seldeslachts. In Puurs-Sint-Amands is Erik Jacobs geen kandidaat-burgemeester, maar neemt hij een ondersteunende rol op zich. Jacobs staat op plaats 27.





"Op 1 mei vorig jaar verhuisde ik naar Puurs om dichter bij mijn kinderen en kleinkinderen te zijn. N-VA heeft mij gevraagd of ik met mijn bestuurservaring de jonge ploeg wilde helpen."





Gemis

Op diezelfde lijst ook zoon Kurt (50). "Maar mochten we beide verkozen raken, dan sta ik mijn plaats af. Er is een tijd van komen en van gaan. Ik sta voor 100 procent achter deze lijst, maar zal mij opstellen met een laag profiel", aldus de vroegere burgervader van Kontich. Wat niet wegneemt dat hij het burgemeesterschap een beetje mist. "Het was dag en nacht werken, maar eens je ervan hebt geproefd...", glimlacht Erik Jacobs.





Natuurlijk gevoel

Volgens zoon Kurt voelt het 'natuurlijk' aan om met zijn vader op één lijst te staan. "Ik kijk er in elk geval al naar uit om samen campagne te voeren", zegt hij. (WVK)