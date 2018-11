Ervaringsdeskundige bouwt zelf appartement voor alleenstaande moeder met drie kinderen “Je kan niet blijven wachten op de overheid” David Acke

17 november 2018

16u28 0 Kontich Er is wel degelijk licht aan het einde van de tunnel voor het gezin van mama Amal Zaoudi en haar drie kinderen. Enkele maanden geleden kreeg Amal te horen dat haar huurwoning eind dit jaar verkocht zou worden. Op dat moment vocht haar zesjarige zoon Adam tegen een ernstige vorm van Leukemie. Vandaag trekt het gezin in in een appartementje van het OCMW. Tijdelijk want haar ervaringscoach Pieter Van Reet heeft een geweldige oplossing in gedachten.

Het nieuwe appartementje bevindt zich slechts op honderd meter van de woning die Amal moet verlaten. Het is eigenlijk te klein voor de alleenstaande moeder met drie jonge kinderen maar het is een tijdelijke oplossing. Enkele maanden geleden kreeg de moeder te horen dat ze eind dit jaar het huis moest verlaten omdat het verkocht wordt. Vreselijk nieuws want op dat moment vocht haar zoontje Adam (6) tegen een ernstige vorm van leukemie. Momenteel herstelt hij van een beenmergtransplantatie en wordt hij verder behandeld met chemo.

Organisaties Het Steentje en JCI Lier zakten met een tiental mensen af naar Kontich om het gezin te helpen verhuizen. Om tien uur stond de verhuiswagen al klaar. Een deel van de inboedel gaat naar het appartement maar een ander deel moet opgeslagen worden in een loods. “Het appartement is te klein om alle spullen in onder te brengen. Maar het gezin klaagt niet. Zij zijn blij dat ze een nieuw onderkomen gevonden hebben,” vertelt Steven Pauwels van JCI Lier.

Bovendien is het maar een tijdelijke oplossing want ervaringsdeskundige en coach Pieter Van Reeth heeft een geweldige oplossing bedacht voor het gezin. “Het OCMW heeft het gezin enorm hard geholpen en ze doen wat ze kunnen maar eigenlijk hebben ze zelf te weinig middelen om het gezin structureel te helpen. Blijven huren zorgt ervoor dat Amal nooit zonder zorgen zal zijn,” weet Pieter. Daarom kocht hij in Kontich een stuk grond waar hij drie appartementen zal laten bouwen. Het gelijkvloers zal hij voor een schappelijke prijs verkopen aan Amal. “Of je wacht op instanties en overheden die het probleem aanpakken of je neemt het heft in eigen handen. Ik volg het gezin al enkele jaren en kon niet langer toekijken vanop de zijlijn.” Maar houdt dit project geen financiële risico’s in voor? “Alles is grondig berekend en goedgekeurd. Bovendien mag het maximaal genereren van winst niet altijd een doorslaggevende factor zijn. Daar moeten we van af stappen. Misschien verkoop ik het appartement met wat verlies aan Amal maar de twee andere zullen een lichte winst met zich meebrengen. Dus dat brengt alles in evenwicht.”

Op het stuk grond staat op dit moment nog een oud huis en zal binnenkort afgebroken worden. Daarna kan de bouw van de appartementen beginnen. Pieter hoopt dat het gezin binnen twee jaar hun intrek kan nemen en kan starten aan een nieuw leven zonder zorgen.

