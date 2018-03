En plots staat Geronimo Stilton in de klas 17 maart 2018

School De Schans organiseerde gisteren een kijkdag. Tussen 15 en 18 uur kon iedereen op een tentoonstelling werkjes van de leerlingen bewonderen.





Die hadden de leerlingen de afgelopen twee weken ineen geknutseld rond het project 'Te land, ter zee en in de lucht'. De directie maakte van de gelegenheid gebruik om de 'open deur' met een boekenbeurs te combineren. De opbrengst ervan gaat naar de werking van de school. Van 15 tot 16. 30 uur en van 16.45 tot 18 uur verscheen Geronimo Stilton in de school.





De stripheld ging graag met de leerlingen op de foto en signeerde boeken. De leerlingen hadden voor de bekende muis heel wat vragen in petto.





Tussen 16 en 17 uur kwam topschrijver Luc Embrechts het gezelschap vervoegen. Ook bij de schrijver waren de kinderen verzot om met hem een foto te laten nemen. Luc Embrechts signeerde ook een aantal boeken. (CML)