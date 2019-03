Ella-schoenen naar nieuwe locatie wegens uitbreiding Marc Ceulemans

02 maart 2019

12u00 0

Vanaf nu kan je voor Ella-schoenen terecht in het handelspand op de Mechelsesteenweg 196 in Kontich. Voordien was de zaak gevestigd aan de Sint-Martinusstraat 2 Kontich.

“In dit pand hebben nog meer ruimte voor mooie schoenen. Wij verkopen vooral schoenen die met de hand gemaakt worden in Europese landen. Voor mij is het luxe dat wij hier zoveel kwalitatieve leveranciers over de vloer krijgen. Het is een keuze die ik bewust gemaakt heb’, zegt uitbaatster Evelin Van den Eynde (32).

Voor Eveline mag de keuze van de klant gerust een uitdaging en een zoektocht zijn. Zij houdt rekening met het budget van de mensen en met de vorm van hun voeten. Ook mensen die specifieke schoenen willen, kunnen bij Ella terecht. “Hoe de moeilijker de zoektocht, hoe enthousiaster ik word”, aldus Evelin nog. Meer info op www.ellaschoenen.be