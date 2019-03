Eigenaar beloont brandweer voor het recht helpen van paard Clyde met reuzentaart Marc

07 maart 2019

12u00 0

Clyde, het Schots trekpaard van 23 jaar dat vorige maand door de brandweer met zware middelen moest worden recht geholpen, is opnieuw supergezond. De kwetsuren aan het hoofd zijn volledig geheeld. Het loopt met andere dieren van de eigenaar rond in de weide aan de Dorre Eikstraat.

De interventie duurde maar liefst 4 uur. De stal moest worden afgebroken.Het paard was gaan liggen en kon op eigen benen door artrose niet meer rechtstaan.Luc is de brandweer enorm en eeuwig dankbaar. Omdat hij zelf patissier en bakker is, wil hij voor de brandweerlieden een grote taart bakken. “Het is wel geen verrassing gebleven. Ik moest met de commandant afspreken over hoe en waar ik het gebak zou afgeven. De afspraak is dat ik volgende week donderdag om 21 uur in de brandweerkazerne de taart zal afgeven, na de oefening. De 20 brandweerlieden zullen dan wellicht grote honger hebben. Een stuk taart zal hun zeker wel smaken”, hoopt Luc.

Luc Van Kerkhoven had tot voor 3 maanden de bakkerswinkel ‘Het Groen Bakkertje’ met een ambachtelijke producten aan de Mechelsesteenweg. De inrichting was nog in de tijd van vroeger in antieke stijl. De klanten kwamen van einde en ver. Omwille van gebrek aan personeel en de concurrentie van de supermarkt over zijn winkel, moest hij met pijn in het hart noodgedwongen stoppen.

Luc draagt steeds een cowboyhoed zodat hij van ver te herkennen is. “Sommige klanten noemden zijn zaak dan ook het ‘cowboywinkeltje’. Nu werkt Luc bij een bakker-patissier in Boechout.

Hij heeft een enorm groot hart voor dieren. Naast zijn paard Clyde, lopen er nog geiten, schapen, kippen en zelfs een varken rond in de weide.

“Het lijkt erop dat de andere dieren Clyde gemist hebben en aanvoelen dat er met hem iets aan de hand was. Het is leuk om te zien hoe ze allen rond hem staan. Clyde kan maximum 25 jaar worden. Ik hoop hem zolang mogelijk in ons midden te hebben. Het is onvoorstelbaar hoeveel mensen er zich bekommerd hebben over het lot van Clyde. Ik ben deze personen zeer dankbaar en ook mijn klanten die me 21 jaar trouw zijn gebleven”, besluit Luc Van Kerkhoven.