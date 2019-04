Eigenaar beloont brandweer met gebak voor het redden van zijn paard Marc Ceulemans

12 april 2019

Luc Van Kerkhoven eigenaar van Clyde, het 23-jarige Schotse trekpaard, heeft woord gehouden. Dankzij de Kontichse brandweer is Clyde nu nog gezond en wel. Luc is de brandweer eeuwig dankbaar en wou het korps koste wat kost met iets belonen.

Vermits hij bakker-patissier is, moest hij niet lang nadenken voor een passend geschenk: Een reuzentaart bakken waar het ganse korps kon van smullen. Donderdagavond na de oefening, waarop bijna alle leden aanwezig waren, kwam hij met het gebak de brandweerkazerne binnen. En of het gesmaakt heeft?

“De taart was heel lekker. Het kon ook niet anders. Luc de eigenaar van Clyde is immers een ambachtelijke bakker. De foto van Clyde op de taart, bewijst dat het paard nog in goede gezondheid is. Iedereen heeft van het gebak kunnen smullen. Wij ervaren het geschenk als waardering voor ons werk. Ook de mensen van de ziekenwagendienst ACL-ACK konden meegenieten. Die waren er ook voor een uiteenzetting van hun twee ziekenwagens in het kader van onze nauwe samenwerking”, zegt Dave Schols, luitenant van de brandweerpost Kontich.

Lucs paard dat een tijdje geleden in de stal was gaan liggen, kon door reuma niet meer recht. Luc deed beroep op de brandweer, die erin slaagde Clyde te helpen bij het rechtstaan. Maar daarvoor moesten ze eerst wel de stal afbreken. De interventie duurde maar liefst 4 uur.