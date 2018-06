Eerstesteenlegging voor nieuw dagcentrum vzw De Pegode 28 juni 2018

Gisteren metselde CEO Sophie D'Hulst van de bouwfirma dhulst de eerste gevelsteen rond de ruwbouw van het nieuwe polyvalente dagcentrum van de vzw Pegode, aan de Ferdinand Maesstraat 191. Dat deed ze in het bijzijn van burgemeester Bart Seldeslachts. Vzw Pegode steunt personen met een beperking.





Na het officiële gedeelte, kon het publiek een kijkje nemen achter de schermen van het nieuwe dagcentrum, met een oppervlakte van 1.100 vierkante meter. Het is veel ruimer en toegankelijker dan het huidige gebouw aan de Staf Van Elzenlaan, dat te koop staat. De polyvalente zaal kan gesplitst worden met schuifwanden. "Onze cliënten groeien hier in hun eigenwaarde, doordat ze hier een hecht sociaal netwerk kunnen uitbouwen", zegt Rik Clauws coördinator bij Pegode. "We zorgen voor een plezante indeling van hun dag. Zo staan onder meer paardrijden, fietsen, breien en tuinieren op het programma. Vanuit hun nieuwe keuken zullen cliënten verse soep verkopen en rondbrengen in bakfietsen. We hebben ook een kaarsenatelier, een uitgerust pc- lokaal en met het eigen online radiostation 'Radio On Wheels' kunnen cliënten naar hartelust hun favoriete plaatjes draaien", aldus Rik Clauws.





De opening is voorzien in het begin van 2019. Pegode mocht een cheque van 5.615 ontvangen van de bouwfirma 'dhulst''. De KWB van Merchtem schonk vijfduizend euro. (CML)