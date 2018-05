Eerste huiskamerrestaurant opent deuren 11 mei 2018

02u26 3 Kontich Huiskamerrestaurant 'Conblani' opent vandaag de deuren langs de Edegemsesteenweg 88 in Kontich. Uitbaters zijn Maarten Beeckmans en Melissa Lodewijckx. Het koppel behaalt hiermee een Kontichse primeur: 'Conblani' is het eerste huiskamerrestaurant van de gemeente.

Beiden leerden ze elkaar 10 jaar geleden kennen in het restaurant Meylhof in Kontich. "Toen die zaak sloot, zijn we samen beginnen te werken in het gekende restaurant 'Brasserie A - Mano' in Rumst waar we 8 jaar vertoefden. Met 'Conblani' beginnen we aan een eigen avontuur", vertelt Melissa. Maarten volgde na zijn middelbare studies een opleiding voor voeding en dieetleer in de hogeschool van Gent.





Negen jaar geleden kochten Maarten en Melissa in Kontich het huis en hebben ze de benedenverdieping ingericht tot restaurant. "Het is misschien wel het kleinste restaurant van Kontich, maar eentje waar met de grootste passie en liefde eten gekookt en opgediend wordt", verzekeren Maarten en Melissa.