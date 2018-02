Eenzame singles gaan samenhokken in oud klooster 17 februari 2018

02u42 0 Kontich In het voormalig klooster in Kontich-Kazerne, waar pater Phil Bosmans nog verbleef, komen er een vijftal woonruimten voor vereenzaamde alleenstaanden. De bewoners delen een gezamenlijke grote leefruimte waar ze kunnen koken, eten en waar er allerhande activiteiten kunnen plaatsvinden.

Het klooster der Monfortanen is eigendom van de gemeente. De sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning kreeg het gebouw voor 45 jaar - en wellicht nog langer - in erfpacht. Zij maakt voor het klooster gebruik van een maatregel die minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) uitvaardigde. Die luidt dat initiatiefnemers van speciale woonprojecten zes jaar mogen afwijken op de regels voor sociale huisvesting. "Dat is voor ons heel belangrijk omdat wij de buitengevel van het kloostergebouw in zijn huidige vorm kunnen behouden en de bestaande kamers willen groter maken", legt Filip Lagiewka, wooninnovater van de Ideale Woning uit. Schepen voor Wonen Joost Fillet is opgetogen dat er vooruitgang wordt geboekt. "Het is het tweede samenwoonproject in de regio. Ook de 2 dakkamers worden na renovatie bewoonbaar. Wij denken ook aan een ruimte voor een buitenschoolse kinderopvang. Ondertussen mag de wijkraad haar activiteiten blijven organiseren", aldus Joost Fillet. Voor de keuze van het project wordt er een wedstrijd uitgeschreven waar drie architecten aan mogen deelnemen. Het is voorzien dat de eerste bewoners er in 2019 kunnen intrekken. (CML)