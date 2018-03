Eén euro voor het planten van een boom 27 maart 2018

Op vrijdag 4 mei organiseert het Sint - Jozefinstituut de sponsorloop 'Run for Forest'. Met het sponsoren van 1 euro kan je al een boom laten planten in de Sahel. Iedereen kan eraan deelnemen. Ook niet-lopers zijn ook welkom, want zij kunnen iets eten, drinken en voor de sfeer zorgen. De organisatie doet een oproep, naast oud - leerlingen en leraars, naar zoveel mogelijk deelnemers die zich laten sponsoren voor een ethische investering voor een agrobos in de Sahel. Momenteel staat de teller op 7.000 euro. De school gaat ervan uit: 'hoe meer groen, des te minder vluchtelingen en een beter milieu.' Onder de sponsors Herman De Croo (30 euro), Ivo Belet (200 euro) en professor Jonathan Holslag, die zelfs 1.000 euro doneerde. Wil jij je boompje bijdragen? Ga dan naar www.runforforest.be. Inschrijven voor de sponsorloop kan je via e - mail info@runforforest.be (CML)