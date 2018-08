Eco & Boerenmarkt met proevertjes en hapjes 23 augustus 2018

De Eco & Boerenmarkt komende zondag in Waarloos, is een niet te missen zomerafsluiting. De evenementen en activiteiten vinden plaats in de Ferdinand Maesstraat en aan de zaal Berkenhof van 10 tot 15 uur.





Op de markt kan je naast heerlijke groenten, fruit en zuivel van lokale boeren producten van de Landelijke Gilde kopen. Je kan tevens proeven van streekproducten, originele bio- en vegetarische hapjes en producten en recepten uit de eerlijke handel.Bij de proevertjes wordt er uitleg gegeven over het product of recept.Je kan ook kennismaken met verscheidene bekende en minder bekende ecologische en duurzame initiatieven of organisaties uit de streek.





In de grote tent achter het Berkenhof zorgt Jeugdhuis Den Trap voor een hapje en een drankje. En voor wie grote honger heeft, is er spek met eieren, geserveerd door de KVLV/Femma uit Waarloos. (CML)