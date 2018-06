Duikers demonstreren tijdens 'Kontich Fietst en Zingt' 28 juni 2018

02u33 0

Zondag 1 juli is Kontich in feeststemming. Naast de traditionele evenementen 'Kontich Zingt' en 'Kontich Feest', is er een brede waaier met andere activiteiten. Tijdens de sportbeurs tussen 15 en 18 uur komen de sportclubs zich in het gemeentepark voorstellen. "De duikclub geeft zelfs een demonstratie in het park, waarvoor we een container zullen vullen met water", zegt schepen van Sport Pieter Defoort (N-VA). Mocht je op zoek zijn naar een nieuwe sport, is dit de gelegenheid om meerdere sporten uit te proberen.





Om 14 uur kunnen lopers zich laten inschrijven voor 5 verschillende omlopen. De familiefietstocht van 30 km vertrekt om 14.30 uur in het gemeentepark.





Om 18 uur is het de beurt aan de kinderen. Ze mogen genieten van een show met 'De Bende van Piet Piraat'. Kontich Zingt met een optreden van 'Jean et Les Flamands' start om 20 uur. Behalve het lopen en fietsen vinden alle evenementen plaats in het gemeentepark. Alle activiteiten zijn gratis. Iedereen is welkom. (CML)