Dronken chauffeur duwt wagen in de gracht 02u36 0 Foto Marc De Roeck Een auto belandde op zijn dak in de gracht.

Een 44-jarige chauffeur uit Hove die dronken achter het stuur zat, heeft kort na middernacht een ongeval veroorzaakt op de Koningin Astridlaan in Kontich. De man reed richting Mechelen toen hij inreed op een auto voor hem. Deze auto, een Citroën C3, werd van de baan geduwd en belandde op zijn dak in de gracht. De 55-jarige chauffeur uit Kontich kwam er gelukkig met lichte verwondingen vanaf.





De chauffeur in de aanrijdende Mercedes legde een positieve ademtest af. Het rijbewijs van de man werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. (PLA)