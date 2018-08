Drie vrouwen maken Open Vld-lijst compleet 07 augustus 2018

02u43 0 Kontich Nadia Sabhaoui (45), Yara Kattenburg (36) en Sarah Declerck (29), vervolledigen de lijst van Open Vld voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.

Nadia heeft Marokkaanse roots, maar werd geboren en groeide op in Kontich. Samen met haar familie neemt ze actief deel aan het Kontichse leven."Hoewel onze familie nooit ergens anders woonde dan in Kontich, merk ik dat er bij de Marokkaanse gemeenschap weinig betrokkenheid is bij het reilen en zeilen in onze gemeente. Met mijn kandidatuur wil ik duidelijk maken dat ik me bovenal een fiere Kontichnaar voel", zegt Nadia.





Enorme dynamiek

Ook Yara Kattenburg koos voor Open Vld. Yara baatte in het recente verleden enkele Kontichse horecazaken uit, zoals De Eendracht in Waarloos en Yara's in Kontich."Toen het gemeentebestuur met het VIVO-verkeersplan paaltjes plaatste op de Varkensmarkt, zag ik mijn inkomsten drastisch dalen. Ook andere handelaars van de Ooststatiestraat werden daarvan het slachtoffer. Open Vld slaagde er vanuit de oppositie in de bestuursmeerderheid van het klantenverlies te overtuigen, zodat dat de hindernissen werden weggenomen", zegt Yara opgelucht.De 29-jarige Sarah Declerck woont in de Lijsterbolstraat en combineert haar studies met weekendwerk in een Kontichse bakkerij en de horeca. "Onze leden keurden de lijst die door het partijbestuur werd voorgesteld, unaniem goed. Met 20 nieuwe en bekende kandidaten, straalt onze lijst een enorme dynamiek uit. De positieve reacties vanuit de bevolking liegen niet en geven ons een goed gevoel", zegt voorzitter Luc Abrams. (CML)