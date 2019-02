Drie verdachten met 1 ton heroïne

naar rechtbank verwezen Patrick Lefelon

22 februari 2019

15u28 0 Kontich Drie Nederlandse Turken moeten voor de rechtbank verschijnen voor de invoer van één ton heroïne. De drugs werden in mei van vorig jaar onderschept in een loods in Kontich. Ze hebben een straatwaarde van 55 miljoen euro.

Speurders van de douane controleerden op 18 mei 2018 een container met calciumcarbonaat (kalk), een industriële grondstof die vaak gebruikt wordt in de farmaceutische industrie en in de bouwsector. De container was vertrokken uit de haven van Bandar Abbas in Iran en was bestemd voor een firma aan de Kartuizersweg in Kontich.

De bewuste container werd na onregelmatigheden op de scanner van de douane onderworpen aan een grondigere fysieke controle. Zo vonden de douaniers 57 zakken van telkens ongeveer 15 kilogram heroïne. In de container zat ruim 945 kilo heroïne verstopt, een van de grootste vangsten ooit in ons land.

Een dag na de drugsvangst vielen de speurders binnen bij de firma in Kontich, twee verdachten, Mahsun D. en Ali T., werden gearresteerd. Ook Ahmet T. die zaakvoerder was van de firma in Kontich werd enkele dagen later opgepakt.

Voor welke markt de heroïne was bestemd, wordt nog onderzocht. Heroïne is een zwaar verslavende drugs. Het product wordt veel minder gebruikt in Nederland en België maar is erg populair in het Groot-Brittannië, waar naar schatting 250.000 gebruikers zouden leven.

“Ga voor vrijspraak”

De raadkamer heeft de drie verdachten vandaag naar de correctionele rechtbank verwezen. Daar zal het proces allicht nog voor de zomer plaatsvinden.

Advocaat Johan Vangenechten die zaakvoerder Ahmet T. verdedigt: “Mijn cliënt is erin geluisd door de anderen. Ik zal voor de rechtbank zijn vrijspraak bepleiten.“