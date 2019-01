Dorpsraad vraagt betere samenwerking met gemeentebestuur Marc Ceulemans

15 januari 2019

12u47 0

De vaakst gehoorde wens tijdens de druk bijgewoonde nieuwjaarsdrink van de Dorpsraad Waarloos: een betere samenwerking en communicatie tussen de raad en het gemeentebestuur. “Ik had de indruk dat de boodschap bij schepen van Communicatie Luc Abrams (Open Vld) duidelijk is overgekomen en hij er werk gaat van maken. Hij beloofde alvast dat hij de vergaderingen van de dorpsraad zal bijwonen”, zegt Tom Vandewalle voorzitter van de dorpsraad Waarloos. “Concreet vragen wij of er een schepenfunctie kan gecreëerd worden, die specifiek bevoegd is voor de wijkraden. In het verleden stelden wij vast dat onze verslagen ofwel niet of te laat gelezen werden. Daarom pleiten wij ervoor dat er aan de agenda van het schepencollege of de gemeenteraad systematisch een punt wordt toegevoegd dat handelt over de suggesties of activiteiten van de wijkraden”

Vandewalle vindt ook dat er wat meer wijkraden mogen komen. Per 2.000 inwoners is een wijkraad niet overdreven. “Dat zou zeker de burgerparticipatie ten goede komen”, aldus Tom Vandewalle nog.