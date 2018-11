Dorpsraad roept vrijwilligers op voor zwerfvuilactie Marc Ceulemans

15 november 2018

De dorpsraad van Waarloos roept vrijwilligers op om deel te nemen aan de volgende zwerfvuilactie, die plaatsvindt op zondag 2 december van 9.30 tot 12.30 uur.

De bijeenkomst is voorzien op het basketbalpleintje in de Beekboshoek. Het gemeentebestuur van Kontich is bereid logistieke steun te verlenen. De organisatoren rekenen op een 30 – tal deelnemers.

Er wordt in groepjes van twee gewerkt, die elk een straat of een plein voor hun rekening nemen.

De vorige actie leverde op 3 uur tijd een 50 – tal zakken met zwerfvuil op. Het ganse dorp was toen kraaknet.

Ondertussen is er een harde kern ontstaan van ‘mooimakers’ die het hele jaar door zwerfvuil opruimt en sluikstorters rapporteert, die bij deze gewaarschuwd zijn.

De gemeente gaat bordjes op de ‘gevoelige’ plaatsen zetten waarop ‘het verbod op sluitstorten’ wordt gewezen.

De raad moedigt bovendien de bewoners die geen tijd of zin hebben om deel te nemen aan de actie, toch het zwerfvuil dat 20 meter links en rechts van hun woning ligt, op te ruimen.

