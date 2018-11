De Sint komt dit jaar met de oldtimer Marc Ceulemans

06 november 2018

10u16

Kinderen zullen geduld moeten hebben tot 1 december vooraleer ze de Sint en zijn knechten persoonlijk kunnen verwelkomen. Maar de Sint heeft aan het schepencollege en de handelsvereniging VANK alvast laten weten dat hij niet alleen de kinderen van het centrum zal ontvangen, maar ook die van Waarloos en Kontich-Kazerne.

Om 10 uur die dag komt het gezelschap met een oldtimer aan in Waarloos, waar de kinderen hen opwachten in de plaatselijke bibliotheek. Om 11.30 uur gaat de heilige man naar de bib in Kontich-Kazerne. Vanaf 14 uur gaat het richting Kontich-centrum met een tocht door de Mechelsesteenweg, Sint-Martinusplein, omgeving Drabstraat, Kongostraat, Rubenstraat, Molenstraat om via de Expressweg en de Villermontstraat te landen aan het oud-gemeentehuis. Daar worden de Sint en zijn helpers begroet door de burgemeester, schepenen en vele ongeduldige kinderen.

De Sint zal alle kinderen persoonlijk ontvangen, terwijl de zwarte pieten zich bezig houden met het uitdelen van geschenken.