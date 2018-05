Dansoptredens voor nieuw wifi-systeem 15 mei 2018

De jazzdansers van Het DansAteljee brengen op zondag 20 mei twee extra voorstellingen, waarvan de opbrengst voor het wifi-systeem in de nieuwe studio aan de Meylweg is, waar de werken volop aan de gang zijn. "Het experimenteren om verbinding te krijgen met wifi in hun huidige locatie om een liedje te beluisteren of een foto te uploaden moet maar eens gedaan zijn", vinden ze. Om het nodige fonds bijeen te sprokkelen, presenteren ze hun allernieuwste solo's, duo's en groepschoreo's onder leiding van Leen Bridts en Jeremy Lepine.





#Jazz4WIFI

Met de titel #Jazz4WIFI is ook meteen hun hashtag voor de sociale media gelanceerd. Er zijn twee voorstellingen van één uur op pinksterzondag 20 mei om 14 en 16 uur. Tickets van 5 euro kunnen aangeschaft worden bij de leden. #Jazz4WIFI vindt nog wel plaats op de huidige locatie in de Pronkenbergstraat 29A Kontich. Met ongeveer 500 leden is Het DansAteljee de grootste jeugdverenining van Kontich.





Meer informatie vind je op: www.hetdansateljee.be.





(CML)