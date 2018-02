DansAteljee krijgt renteloze lening voor nieuwe dansstudio 28 februari 2018

02u35 0 Kontich De gemeenteraad heeft zich unaniem uitgesproken om via de gemeente Kontich een renteloze doorgeeflening toe te staan van 1.350.000 euro aan Het DansAteljee.

Deze lening zal gebruikt worden om de nieuwe dansinfrastructuur aan de Meylweg te bouwen. De overige financiering komt van een subsidie van de Vlaamse overheid van 350.000 euro en het spaarpotje van de sportclub zelf.





"De gemeente Kontich huurt al vele jaren een pand in de Pronkenbergstraat voor Het DansAteljee. Een eigen infrastructuur is op lange termijn natuurlijk veel interessanter. De nieuwe danszalen zullen 700m² groot zijn, of drie keer zo groot als de huidige infrastructuur", legt schepen van Sport Pieter Defoort (N-VA) uit.





Het DansAteljee bestaat 17 jaar, telt meer dan 500 leden en behaalde meerdere nationale en internationale titels.





"Het extra verkeer als gevolg van de nieuwe dansstudio zal nogal meevallen. Het DansAteljee heeft meer fietsenrekken voorzien dan autoparkings. De meeste leden en ouders komen met de fiets", weet schepen Defoort. Die reageert daarmee op de bezorgdheid van raadslid Bert Verbessem (CD&V). In de directe omgeving liggen de terreinen van FC VDP en de schietstand Zilverberg. (CML)