Dame verliest controle over stuur en rijdt elektriciteitspaal uit de grond Sander Bral

02 maart 2019

12u03 0 Kontich Een vrouw heeft met haar wagen een elektriciteitspaal uitgereden in de Beekboshoek in Kontich. Om een nog onbekende reden verloor ze zaterdagochtend rond half zeven de controle over haar stuur en knalde ze tegen een muurtje en daarna tegen een betonnen elektriciteitspaal.

De vrouw uit Kapelle-op-den-Bos raakte lichtgewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Haar twee kinderen van drie en vier jaar op de achterbank, kwetsten zich niet. Voor hen werd opvang voorzien. Er zat ook een hond in de wagen. Mogelijk was een reactie van de hond de aanleiding van het ongeval. Het dier raakte niet gewond.

De elektriciteitspaal is uit de grond gereden door de klap en hangt nog in de kabels. De energiemaatschappij komt ter plaatse voor de herstelling. Er zal dan tijdelijk stroomstoring zijn in de straat.