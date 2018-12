Cultuurhuis Altena opent met workshops en events Marc Ceulemans

Op zaterdag 22 december vanaf 14.30 uur is iedereen welkom in het vernieuwde en gerenoveerde Cultuurhuis Altena, in het gelijknamige park.

Het vroegere landhuis, dat lang dienst deed als klooster, onderging een grote metamorfose met lokalen voor de afdelingen woord en muziek van de academie en een foyer op het gelijkvloers. Het concept voor de bistro moet nog uitgewerkt worden. Ook de parkaanleg moet nog uitgevoerd worden.

Bezoekers kunnen genieten van een workshop, optredens, een fototentoonstelling en foodtrucks.

Om 15 uur kan je deelnemen aan een rondgang doorheen het hele vernieuwde gebouw.

De opbrengst van de foodtrucks gaat naar De Warmste Week.

De Wijkwerking van de Altenawijk zal ook haar steentje bijdragen voor De Warmste Week. De leden ontvangen je graag aan ’t Wawavanneke, een kleine caravan, voor een jeneverke en een soepje of in ‘t landhuis voor de fototentoonstelling over onder meer de Speeltuin Altena. Er zal ook live muziek zijn, een workshop voor kinderen en uiteraard kan ook het vernieuwde landhuis bewonderd worden. Het slotmoment is voorzien om 16.30 uur.

Het Altenapark vind je aan de Antwerpsesteenweg 79.