Christel wint hoedenwedstrijd op paardenkoersen 11 juli 2018

Door de aanhoudende motregen was er heel wat minder volk als vorig jaar op 223 jaar paardenkoersen aan de Groeningenlei. De paardenkoersen is een initiatief van de gemeente Kontich met medewerking van de Landelijke Draf- en Ponyclub vzw uit Langdorp. Er waren 88 deelnemers, die onderworpen werden aan verschillende disciplines, zoals draf aangespannen, pony's met vlucht sulky en draf bereden.





Nieuw was de hoedenwedstrijd. Elf dames pronkten met een opvallende hoed. Christel Birchen werd de winnaar met een zelfgemaakt hoedje. Zij won een Kontichbon ter waarde van 25 euro. De tweede plaats was voor Jeanette met een witzwart hoedje met lint. Het roze hoedje van Kitana was goed voor de derde prijs. Beiden wonnen een Kontichbon van 10 euro. Drie ploegen waagden hun kans voor de sulky-race. (CML)