CD&V voelt zich buitenspel gezet door N-VA Marc Ceulemans

09 november 2018

09u06 4

Na een maand stilte laat CD&V voor het eerst van zich horen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen moesten de christendemocraten een zetel inleveren. Ex-burgemeester Luc Blommaerts die met 1.200 voorkeurstemmen de tweede hoogste score behaalde, maakt een analyse van de verkiezingsuitslag. Hij betreurt ten zeerste dat zijn partij niet bij de onderhandelingen betrokken werd.

Blommaerts is er over verwonderd dat de meerderheid (N-VA en Dorpslijst Sander) sterker uit de verkiezingen komt, ondanks de verkeersproblemen die niet zijn opgelost en een megalomaan project zoals het gemeentehuis werd opgestart.

“De kiezer heeft natuurlijk gelijk”, geeft Blommaerts toe. “Maar hij ondervindt de nadelen nog niet van de verkavelingen zoals van Groeningen, omdat er nog geen enkel van de 650 woningen is gebouwd.”

De ex–burgemeester vindt het frappant dat enkele minuten nadat de uitslag was bekend - “Of was het al eerder?” - er een bestuursakkoord werd getekend tussen N-VA en Open Vld. “Enkel het aantal mandaten werd bepaald. Weken na de verkiezingen weten we nog altijd niet wat de belangrijkste beleidspunten zijn. CD&V kreeg geen enkele kans om te onderhandelen, dat wellicht past in de ‘kracht van verandering’”, betreurt Luc Blommaerts.

“N-VA kon kiezen tussen drie partijen (Open Vld, Dorpslijst Sander en CD&V) die elk vijf zetels behaalden. Wij haalden maar 30 stemmen minder dan Open Vld. En toch hadden wij geen schijn van kans om te onderhandelen. Het lijkt erop dat N-VA heel zwak heeft onderhandeld. Of wist Open Vld iets over N-VA dat het daglicht niet mag zien”, vraagt Blommaerts zich af.

“Met Begga van linden, Bert Verbessem en Erik Van den Eynde, hebben wij sterke mensen die de gemeente goed kennen. Het jongste gemeenteraadslid, de beloftevolle Felicia Van Thuyne (21), behoort ook tot onze fractie”, aldus de ex–burgemeester nog.