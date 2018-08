CD&V ondertekent 'fietsdeal' 17 augustus 2018

De mandatarissen en de verkiezingskandidaten van CD&V zullen maandag om 20 uur op het Stationsplein in Kontich een 'fietsdeal' ondertekenen. Daarmee engageert de CD&V-afdeling van Kontich-Waarloos zich ertoe om de fiets meer dan ooit centraal te plaatsen. De ondertekening vindt plaats in aanwezigheid van Vlaamse parlementsleden Dirk de Kort en Orry Van de Wauwer. "CD&V heeft met de ondertekening van de fietsdeal het recept om ook in Kontich meer mensen op de fiets te krijgen", meent voorzitter Dirk Tuymans. (CML)