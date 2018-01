CD&V maakt top 3 voor verkiezingen bekend 22 januari 2018

Tijdens de nieuwjaarsreceptie gisteren in het Berkenhof in Waarloos maakte voorzitter Dirk Tuymans de drie eerste kandidaten op de CD&V-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend. Zoals verwacht wordt de lijst aangevoerd door voormalig burgemeester Luc Blommaerts (56). Tijdens de vorige verkiezingen behaalde Luc Blommaerts het grootste aantal (1.200) voorkeurstemmen, maar belandde met de CD&V in de oppositie. Luc Blommaerts werkt als leerkracht in het Sint-Ritacollege. De tweede plaats is voor Begga van Linden (47). Sinds kort zetelt ze terug in de gemeenteraad als opvolgster van Jef Plasmans. De politiek werd haar met de paplepel ingegeven. Nonkel Jef was jarenlang CD&V-burgemeester van Kontich. Papa Swa was gedurende decennia partijsecretaris van de lokale afdeling. Met gemeenteraadslid Bert Verbessem (43) op de derde plaats heeft CD&V tot een echte vertegenwoordiger van de deelgemeente Waarloos in de rangen, waar hij als zaakvoerder van het transportbedrijf Verbessem een grote bekendheid verwierf. (CML)