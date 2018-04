Casa di Mauro verwelkomt Zani en Zuco 12 april 2018

02u54 0

Op de leefboerderij voor mentaal gehandicapten Casa di Mauro zijn de geitjes Zani en Zuco geboren. De beheerders zijn op zoek naar peters en meters voor deze pasgeboren diertjes.





Casa di Mauro krijgt geen subsidies van de overheid en is aangewezen op vrijwilligers en sponsors. Dankzij de vele acties van onder meer Music for Live, initiatieven en giften, heeft de boerderij een oude woonwagen kunnen aanschaffen. Ze gaan de woonwagen nu inrichten zodat ze daarin klasjes of groepjes kunnen ontvangen om hen te leren over het leven op de boerderij. Ook daarvoor is Casa di Mauro op zoek naar vrijwilligers, of een klas van een school, om de woonwagen buiten een nieuwe look te geven. Geïnteresseerden kunnen contact nemen via de website casadimauro.be (CML)