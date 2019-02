Café De Wipschutter opnieuw open na renovatiewerken Marc Ceulemans

28 februari 2019

12u00 0 Kontich Goed nieuws voor de klanten van Café De Wipschutter. Nadat de zaak bijna een maand gesloten was, werden woensdagavond opnieuw pintjes getapt. De renovatiewerken zijn wel nog niet volledig klaar.

Tijdens de sluiting ging de eerste fase van de verbouwingswerken in. De keuken, toiletten en opslagplaats krijgen een make-over. De werken, die begin februari startten, zullen ongeveer 10 weken duren. “Volgens de traditie zenden we afleveringen van het televisieprogramma ‘Temptation Island’ uit. Woensdagavond waren dat ineens vijf afleveringen zodat we weer helemaal mee zijn. Ook comedy-avonden en live optredens zullen vanaf april opnieuw doorgaan”, zegt uitbater Steven Van Crombruggen.

De Wipschutter is een gezellige praat- en podiumcafé gelegen in hartje van Kontich. Regelmatig zijn er concerten en evenementen. Meer op Facebookpagina www.facebook.com/wipschutter.