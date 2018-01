Buurtinformatieneterk voor De Reep 31 januari 2018

02u50 0

De Reep is de eerste wijk in Kontich en Waarloos die beschikt over een buurtinformatienetwerk (BIN).





"Wijk De Reep werd eind vorig jaar getroffen door een inbrakenplaag. Daarom hebben de bewoners beslist om elkaar te steunen met een buurtinformatienetwerk", zegt burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA), die er aan toevoegt dat de inbraken ondertussen drastisch zijn afgenomen door acties van de politie. De Reep ligt naast de gewestweg N1 en omvat de Reepkenslei en Tanghof. Het netwerk telt al meer dan 100 leden. Sophie Baeckelmans en Kim Cornille coördineren. De oprichting van het BIN werd ingeluid met een receptie in de wijk in aanwezigheid van de burgemeester en de leiding van de politiezone HEKLA. (CML)