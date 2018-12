Burgemeesters leggen eed af bij gouverneur ADA CML

12 december 2018

In het provinciehuis in Antwerpen hebben burgemeesters Koen T’Sijen van Boechout en Bart Seldeslachts van Kontich de eed afgelegd bij gouverneur Cathy Berx. “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen,” klonk in de zaal en daarmee was de eedaflegging bezegeld. Berx loofde T’Sijen voor de aandacht voor burgerparticipatie in zijn gemeente. “Boechout is een voorbeeld voor heel wat gemeentes op vlak van burgerparticipatie,” zei de gouverneur.

Seldeslachts volgde driejaar geleden volgens de afspraak, zijn partijgenoot Erik Jacobs op. Die verhuisde ondertussen naar Breendonk om dichter bij zijn kinderen en kleinkinderen te wonen. Op drie jaar tijd maakte burgemeester Seldeslachts zich razend populair. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in oktober behaalde hij met 1.834 voorkeurstemmen een monsterscore. Geen van zijn voorgangers deed hem dat ooit na. Naast burgemeester is Bart Seldeslachts ook nog voorzitter van de brandweer Zone Rand en van de Streekvereniging Zuidrand.

Zijn functie als voorzitter van de gemeenteraad zal vanaf 1 januari overgenomen worden door zijn partijgenoot Peter Lambrechts uit Waarloos.