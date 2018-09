Burgemeester legt klacht neer tegen vandalen 05 september 2018

In de Pierstraat ongeveer ter hoogte van huisnummer 192 hebben vandalen of tegenstanders van N-VA het bord met de aankondiging van het 'Feest van de Burgemeester' met foto, al tweemaal vernield. Burgemeester Bart Seldeslachts legde bij de politie klacht neer voor vandalisme. Het Feest van de Burgemeester vindt plaats op zaterdag 15 september.





De eerste maal werd het bord stuk gebroken tijdens de nacht van maandag 27 op dinsdag 28 augustus. Woensdagnamiddag 28 augustus werd het hersteld en opnieuw geplaatst.





De tweede vernieling vond plaats tijdens donderdagnacht 31 augustus tussen 1.00 en 8.45 uur. De plakkaat van 1,40 x 1,80 meter stond stevig in de grond met houten palen van 5 op 5 cm. Opvallend is dat er een beetje verder een bord met een slogan over veilig verkeer naar school van CD&V telkens onaangeroerd bleef.





De borden staan naast het fietspad op privé-grond. N-VA kreeg toestemming van de eigenaar om het bord te plaatsen.





Burgemeester Bart Seldeslachts kreeg een mail van CD&V-voorzitter Dirk Tuymans, waarin hij de feiten betreurt en dat zijn partij hiervan zich volledig distantieert. (CML)